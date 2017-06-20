Итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме

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Рим, 20 июня. В Риме на 81-м году жизни скончалась знаменитый итальянский модельер Карла Фенди.

Как пишет «Газета.ru», кутюрье на протяжении многих лет определяла стратегию развития семейного бизнеса — всемирно известной группы Fendi. Так, в 80-е годы прошлого столетия дом моды стал один из мировых лидеров в своей области.

По данным итальянских СМИ, Карла Фенди незадолго до кончины перенесла тяжелое заболевание легких и после выписки из больницы восстанавливалась в своей резиденции в Риме.