Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме
Triangle Created with Sketch.

Итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме

5:38  20 Июня 2017
309

Итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме

Рим, 20 июня. В Риме на 81-м году жизни скончалась знаменитый итальянский модельер Карла Фенди.

Как пишет «Газета.ru», кутюрье на протяжении многих лет определяла стратегию развития семейного бизнеса — всемирно известной группы Fendi. Так, в 80-е годы прошлого столетия дом моды стал один из мировых лидеров в своей области.

По данным итальянских СМИ, Карла Фенди незадолго до кончины перенесла тяжелое заболевание легких и после выписки из больницы восстанавливалась в своей резиденции в Риме.

#италия #рим #карла фенди #fendi
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть