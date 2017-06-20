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Ученые из Оксфорда выяснили причины появления динозавров
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Ученые из Оксфорда выяснили причины появления динозавров

5:36  20 Июня 2017
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Ученые из Оксфорда выяснили причины появления динозавров

Лондон, 20 июня. Сотрудники Оксфордского университета назвали наиболее вероятную причину, из-за которой по Земле распространились динозавры. 

Как сообщает EurekAlert, огромные импульсы вулканической активности, вероятно, сыграли ключевую роль в инициировании конечного триасового массового вымирания, которое стало причиной для роста динозавров. 

Триасовое вымирание происходило примерно 200 миллионов лет назад и продолжалось эпохой динозавров. Это одно из крупнейших массовых исчезновений животных в истории: список жертв включает в себя крупных крокодилоподобных рептилий и несколько морских беспозвоночных. Это событие также вызвало огромные изменения в наземной растительности, и, хотя остается загадкой, почему динозавры пережили это событие, они продолжили заполнять территории, оставленные вымершими видами дикой природы, наряду с ранними млекопитающими и земноводными.

Это массовое вымирание давно связано с большим и резким выбросом углекислого газа в атмосферу, но точный источник этого излучения был неизвестен.

Ученые из Оксфорда выяснили причины появления динозавров

Исследователи из Отделения наук о Земле Оксфордского университета работали в сотрудничестве с университетами Эксетера и Саутгемптона, чтобы проследить глобальное воздействие крупных выбросов вулканического газа и их связь с окончанием триасового периода. Полученные данные связывают вулканизм с ранее наблюдавшимися многократными выбросами углекислого газа, которые оказали глубокое влияние на глобальный климат, вызывая массовое исчезновение в конце триасового периода, а также замедляли восстановление жизни животных впоследствии.

#ученые #динозавры #оксфорд
Олеся Волкова
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