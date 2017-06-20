Курды из РПК обстреляли военный конвой в Турции, один солдат убит

В Избранное

Скопировать

Анкара, 20 июня. Террористы из курдской марксистской группировки Рабочая партия Курдистана совершили нападение на конвой турецких военных, направлявшийся в провинцию Ван. Как сообщает агентство Anadolu, в ходе обстрела был убит один военнослужащий, еще шестеро получили ранения.

Согласно сообщению Генштаба ВС Турции, нападение на военнослужащих второй пограничной бригады в провинции Хаккяри произошло около 23 часов по местному времени. В ходе нападения курдские сепаратисты применили ракетную установку и длинноствольное оружие. Не сообщается потерях среди нападавших.

Напомним, в Турции РПК запрещена как террористическая и сепаратистская организация. Боевики Рабочей партии Курдистана регулярно осуществляют нападения на турецких военных. Борьба с РПК стала для турецких военных поводом перейти границы с Сирией и Ираком и вести военные действия на территории соседних стран.