Труп мужчины в подъезде в Кемерово оказался розыгрышем

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Кемерово, 20 июня. Напугавшие пользователей фотографии трупа в подъезде жилого дома в Кемерово оказались розыгрышем.

Пугающие фотографии появились в сообществе «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках можно было разглядеть завернутое в черный мусорный пакет человеческое тело. В описании к фотографиям говорилось о том, что тело обнаружено в подъезде дома 101 по Октябрьскому проспекту.

По данным издания VSE42.Ru, фотографии оказались розыгрышем. В переписке с редакцией портала автор фото признался, что на фото изображен его приятель. Мужчина самостоятельно завернулся в пакеты. В настоящее время он жив и здоров.