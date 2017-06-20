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Россия сформирует для ООН единый список террористических организаций
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Россия сформирует для ООН единый список террористических организаций

5:26  20 Июня 2017
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Россия сформирует для ООН единый список террористических организаций

Москва, 20 июня. Россия сформирует и передаст в ООН единый список террористических организаций.

Как сообщают «Известия», перечень будет сформирован в министерстве иностранных дел РФ и передан впоследствии для работы в создаваемое Контртеррористическое управление международной организации.

«Сейчас идет согласование документа, в котором будет список лиц, замешанных в террористической деятельности, а когда новое управление Организации Объединенных Наций оформится, списки будут скоординированы», — заявил изданию источник в МИД РФ.

Кроме того, есть данные, что возглавит новое ведомство российский дипломат. Главная цель создаваемой структуры будет заключаться в унификации понятия «терроризм» и создании общего списка террористических организаций.

#россия #оон #мид рф
Константин Терехов
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