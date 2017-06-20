Республиканцы притормозили голосование по новым санкциям против РФ
Вашингтон, 20 июня. Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил ранее сенат США.
Как сообщает агентство Associated Press, законопроект передали в комитет по международным делам, которому предстоит оценить содержание закона. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.
По мнению конгрессмена Элиота Энгела, выступающим за антироссийские санкции, «это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности».
На прошлой неделе сенат США 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России, которые были «пришиты» к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя одобренные сенатом санкции, подчеркнул, что новые ограничения не поставят страну в тупик, но осложнят двусторонние отношения между странами.