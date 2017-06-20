Республиканцы притормозили голосование по новым санкциям против РФ

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Вашингтон, 20 июня. Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил ранее сенат США.

Как сообщает агентство Associated Press, законопроект передали в комитет по международным делам, которому предстоит оценить содержание закона. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста.

По мнению конгрессмена Элиота Энгела, выступающим за антироссийские санкции, «это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности».

На прошлой неделе сенат США 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России, которые были «пришиты» к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя одобренные сенатом санкции, подчеркнул, что новые ограничения не поставят страну в тупик, но осложнят двусторонние отношения между странами.