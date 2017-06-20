МЧС задействует глубоководную спецтехнику для поиска пропавших на Ладоге подростков

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Санкт-Петербург, 20 июня. Спасатели МЧС продолжают поиски троих подростков, находившихся в перевернувшейся посреди Ладожского озера моторной лодке. Глубина на месте опрокидывания лодки достигает 40 метров, поэтому спасатели предполагают использовать в поисках глубоководный аппарат Falcon, сообщил глава управления МЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Кроме того, на месте исчезновения подростков вскоре начнут работать водолазные группы.

Напомним, к поискам пропавших на озере подростков привлечены значительные силы МЧС РФ — на месте работаю более 200 человек и 55 единиц техники, в том числе вертолет. Найти пока что удалось только двоих молодых людей, которые сумели выплыть на берег после опрокидывания лодки.