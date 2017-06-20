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Происшествия
МЧС задействует глубоководную спецтехнику для поиска пропавших на Ладоге подростков
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МЧС задействует глубоководную спецтехнику для поиска пропавших на Ладоге подростков

5:27  20 Июня 2017
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МЧС задействует глубоководную спецтехнику для поиска пропавших на Ладоге подростков

Санкт-Петербург, 20 июня. Спасатели МЧС продолжают поиски троих подростков, находившихся в перевернувшейся посреди Ладожского озера моторной лодке. Глубина на месте опрокидывания лодки достигает 40 метров, поэтому спасатели предполагают использовать в поисках глубоководный аппарат Falcon, сообщил глава управления МЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Кроме того, на месте исчезновения подростков вскоре начнут работать водолазные группы. 

МЧС задействует глубоководную спецтехнику для поиска пропавших на Ладоге подростков

Напомним, к поискам пропавших на озере подростков привлечены значительные силы МЧС РФ — на месте работаю более 200 человек и 55 единиц техники, в том числе вертолет. Найти пока что удалось только двоих молодых людей, которые сумели выплыть на берег после опрокидывания лодки. 

Валентин Меликов
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