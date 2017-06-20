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Россия
Мобильные телефоны в РФ в течение года заменят банковские карты
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Мобильные телефоны в РФ в течение года заменят банковские карты

5:16  20 Июня 2017
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Мобильные телефоны в РФ в течение года заменят банковские карты

Москва, 20 июня. Жители России в 2018 году смогут переводить деньги на банковские карты сторонних банков по номеру мобильного телефона.

Как пишут «Известия», о нововведениях изданию подтвердили источники близкие к Visa, MasterCard и Банку России. По мнению экспертов области, таким образом процесс перевода денежных средств станет для граждан проще.

«Процесс переводов средств р2р существенно упростится и поможет избежать ошибок, ведь мобильный телефон ввести проще, чем реквизиты карты», — отметил источник издания.

Правда, при этом возрастает вероятность ошибок при вводе реквизитов, а также увеличивается уязвимость в случае хакерской атаки, т.к. при переводе по номеру телефона, а не по номеру карту увеличивается вероятность отправки денег не тому клиенту, как планировалось изначально.

Кроме того, увеличивается риск возникновения ситуаций, когда злоумышленники смогут завладеть обоими идентификаторами граждан — и номером мобильного телефона, и реквизитами карт.

Добавим, что сейчас жители России могут переводить деньги  друг другу, зная лишь номер телефона, в рамках одного банка, например, «Сбербанка России».

#россия
Константин Терехов
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