Стало известно, что обсудят Путин и Атамбаев на встрече во вторник

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Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет переговоры с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. В ходе встречи планируется обсудить международные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что на переговорах во вторник стороны поднимут ключевые вопросы двусторонних отношений. Помимо этого президенты наметят меры по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях.

Итогом визита Атамбаевыма должно стать подписание ряда двусторонних документов. По словамзавотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Айзады Субакожоевой, в частности, планируется принять декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Россией.



На следующий день Атамбаев планирует встретиться с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.