Тиллерсон разработал план по выстраиванию отношений США и России

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Вашингтон, 20 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по выстраиванию конструктивных отношений Вашингтона с Москвой, сообщает Buzz Feed.

По данным портала, план направлен на выстраивание «конструктивных рабочих отношений» с Россией, но лишен широких амбиций.

«Сейчас отношения США и России буквально валяются в сточной канаве. Мы хотим добиться, чтобы их не спустили в канализацию», — сообщил порталу на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Госдепа США.

По данным издания, план госсекретаря состоит из трех основных пунктов. Первым предлагается убедить Россию не предпринимать «агрессивных действий против США» и дать Москве понять, что Вашингтон ответит на направленные против американских интересов шаги. Во втором пункте говорится о необходимости сотрудничества России и США по стратегическим вопросам. В том числе по ситуации в Сирии, Северной Кореи и по проблемам кибербезопасности. В третьем пункте плана Тиллерсона говорится о необходимости поддержания стратегической стабильности между странами.

Портал отмечает, что в отличие от инициатив Госдепа при президентстве Барака Обамы, в плане внешнеполитического ведомства не говорится о поддержке окружающих Россию стран, которая включала расширение Североатлантического альянса на восток.