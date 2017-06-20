Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Тиллерсон разработал план по выстраиванию отношений США и России
Triangle Created with Sketch.

Тиллерсон разработал план по выстраиванию отношений США и России

5:06  20 Июня 2017
342

Тиллерсон разработал план по выстраиванию отношений США и России

Вашингтон, 20 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по выстраиванию конструктивных отношений Вашингтона с Москвой, сообщает Buzz Feed.

По данным портала, план направлен на выстраивание «конструктивных рабочих отношений» с Россией, но лишен широких амбиций.

«Сейчас отношения США и России буквально валяются в сточной канаве. Мы хотим добиться, чтобы их не спустили в канализацию», — сообщил порталу на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Госдепа США.

По данным издания, план госсекретаря состоит из трех основных пунктов. Первым предлагается убедить Россию не предпринимать «агрессивных действий против США» и дать Москве понять, что Вашингтон ответит на направленные против американских интересов шаги.  Во втором пункте говорится о необходимости сотрудничества России и США по стратегическим вопросам. В том числе по ситуации в Сирии, Северной Кореи и по проблемам кибербезопасности. В третьем пункте плана Тиллерсона говорится о необходимости поддержания стратегической стабильности между странами.

Портал отмечает, что в отличие от инициатив Госдепа при президентстве Барака Обамы, в плане внешнеполитического ведомства не говорится о поддержке окружающих Россию стран, которая включала расширение Североатлантического альянса на восток.  

#россия #сша
Виталий Малясев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть