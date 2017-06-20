Хакеры научились взламывать компьютеры с помощью вейпов

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Лондон, 20 июня. Хакеры могут использовать для взлома компьютеров вейпы. Об этом со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Росса Бевингтона сообщает Daily Mail.

По данным издания, злоумышленники могут встраивать в электронные сигареты микрочипы, которые при подключении устройства к компьютеру будут выполнять команды злоумышленников. Поскольку большинство подобных гаджетов заряжается через USB-порт, чип может дать хакерам доступ к устройству жертвы и поставить под угрозу данные на компьютере.

Хакеры не редко идут на различные ухищрения, чтобы получить доступ к личным данным жертв. Ранее Газета.ru сообщила о том, что злоумышленники распространили в социальных сетях сообщения о розыгрыше бесплатных авиабилетов. После перехода по распространенной хакерами ссылке, на компьютеры загружался вирус, который мог передать злоумышленникам личные данные пользователей.