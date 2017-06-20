Поезд сбил трехлетнюю девочку в Братске

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Иркутск, 20 июня. Трехлетняя девочка попала под поезд в районе Энергетик в Братске, но осталась жива. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 19 июня около 16.00. Девочка с братом и матерью переходила железнодорожные пути в неположенном месте и попала под пассажирский поезд №88.

Пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ отмечает, что машинист состава подавал звуковые сигналы и пытался экстренно остановить поезд, но не смог предотвратить трагедию. После инцидента девочку доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время ребенок остается в больнице, сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее Газета.ru сообщила, что в районе Курского вокзала в Москве столкнулись поезд и электричка. В аварии пострадали два человека.