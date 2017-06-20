На поиски пропавших на Ладожском озере подростков отправили второй вертолет

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Сортавала, 20 июня. К поиску подростков с перевернувшейся на Ладожском озере лодки привлекли еще один вертолет.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в Питкярантском районе Карелии идет операция с участием двух вертолетов.

«Вертолет Ми-8 Северо-Западного регионального центра МЧС России привлечен к поиску подростков. Таким образом, в операции участвуют два вертолета: один — от МЧС, второй — от Республики Карелия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают почти 250 человек, в том числе психологи. Напомним, спасатели ищут трех подростков, которые накануне перевернулись на лодке в Ладожском озере, передает «Газета.ру».