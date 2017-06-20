Полиция провела в Хельсинки спецоперацию из-за угрозы теракта

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Хельсинки, 20 июня. Полиция провела в финской столице спецоперацию после получения информации о возможном теракте. Об этом со ссылкой на заявление Национального бюро расследований Финляндии сообщает Reuters.

«Согласно информации, церковь Темппелиаукио может быть целью возможного теракта. Полиция приняла все возможные меры для устранения угрозы», — цитирует сообщение бюро Reuters.

По данным агентства, операция началась 18 июня, в настоящее время она завершена. Издание сообщает, что после получения информации о возможном теракте у популярной у туристов церкви полиция разместила несколько патрулей.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что полиция Финляндии предупредила о повышении уровня террористической угрозы в стране.