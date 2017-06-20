Сирия: в пустыне обнаружена потерянная 30 часов назад группа репортеров

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Дамаск, 20 июня. В Сирии обнаружена группа репортеров, пропавшая на границе с Ираком 30 часов назад.

Пропавшие сирийские репортеры были обнаружены силами службы безопасности в пустыне на границе Сирии и Ирака. Сообщается, что группа журналистов была потеряна 30 часов назад.

Syrian security forces find news crew who were lost in the desert near the Iraqi border for 30 hours https://t.co/7wOE3oyBzu — Hassan Ridha (@sayed_ridha) June 19, 2017

Напомним, в Сирии продолжаются боевые действия между террористами ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ), боевиками вооруженной оппозиции и силами верной правительству Сирийской арабской армии (САА). Накануне появилась информация о том, что десятки бойцов воюющих с террористами «Сирийских демократических сил» погибли в результате засады, устроенной боевиками ИГИЛ в квартале Битани в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.