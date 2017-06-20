МЧС опубликовало фото с места операции на Ладожском озере

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Сортавала, 20 июня. Пресс-служба ГУ МЧС по Карелии опубликовала фотографии с места поисковой операции на Ладожском озере.

В настоящее время проводятся работы по обследованию береговой линии и акватории Ладожского озера. В операции задействованы почти 250 человек и 43 единицы техники.

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что на Ладожском озере в Карелии перевернулась лодка с подростками. Двое подростков смогли спастись самостоятельно, судьба еще троих неизвестна.