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Происшествия
МЧС опубликовало фото с места операции на Ладожском озере
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МЧС опубликовало фото с места операции на Ладожском озере

3:33  20 Июня 2017
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МЧС опубликовало фото с места операции на Ладожском озере

Сортавала, 20 июня. Пресс-служба ГУ МЧС по Карелии опубликовала фотографии с места поисковой операции на Ладожском озере.

МЧС опубликовало фото с места операции на Ладожском озере

В настоящее время проводятся работы по обследованию береговой линии и акватории Ладожского озера. В операции задействованы почти 250 человек и 43 единицы техники.

МЧС опубликовало фото с места операции на Ладожском озере

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что на Ладожском озере в Карелии перевернулась лодка с подростками. Двое подростков смогли спастись самостоятельно, судьба еще троих неизвестна.

МЧС опубликовало фото с места операции на Ладожском озере

Настасья Шеркунова
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