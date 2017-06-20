Братья устроили кровавую расправу над родителями в Красноярском крае

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Красноярск, 20 июня. В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства супружеской пары, в совершении преступления обвиняют сына и племянника погибших. Об этом сообщает прокуратура региона.

Жестокое убийство произошло в октябре прошлого года в селе Ермаковском. По версии следствия, 20-летний молодой человек с помощью ножа расправился со спящим отчимом. После этого молодой человек и его 17-летний двоюродный брат убили спящую в соседней комнате мать.

Сообщается, что молодые люди проживали под одной крышей с погибшей парой, 20-летний убийца нигде не работал. Следствие считает, что несовершеннолетний участник расправы находился под влиянием старшего родственника.