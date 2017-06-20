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Происшествия
В больнице рассказали о состоянии подростков, спасенных на Ладожском озере
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В больнице рассказали о состоянии подростков, спасенных на Ладожском озере

3:13  20 Июня 2017
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В больнице рассказали о состоянии подростков, спасенных на Ладожском озере

Сортавала, 20 июня. Состоянию молодых людей, которых спасли с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Карелии, ничего не угрожает.

По словам врачей центральной районной больницы Сортавалы, они смогли самостоятельно подняться в кабинет к врачу.

«Они сами зашли в больницу и поднялись к врачу. Их состоянию ничего не угрожает», — сообщили журналистам медики.

В настоящее время на Ладожском озере спасатели ищут троих пропавших подростков, которые находились в лодке, перевернувшейся в понедельник вечером.

Настасья Шеркунова
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