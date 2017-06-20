Студентам в России разрешат сдавать дипломы в форме стартапов

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Москва, 20 июня. С 2019 года высшие учебные заведения в России начнут принимать в качестве дипломной работы стартапы студентов, новшество уже опробовали в некоторых вузах страны. Об этом сообщают «Известия».

Новшество содержится в проекте госпрограммы «Цифровая экономика», которая была подготовлена Минкомсвязью. Принимать дипломы в новой форме уже начали несколько вузов, в том числе Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).

По данным издания, что в Университете ИТМО 15 июня на факультете технологического менеджмента и инноваций уже прошла защита магистерских проектов по предпринимательству. Большинство работ касалось IT решений. В ДВФУ в качестве дипломной работы засчитали один проект.