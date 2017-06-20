Поток мигрантов в Россию сократился более чем на четверть

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Количество мигрантов, прибывающих в Россию, снизилось за I квартал этого года на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные приводит Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Отмечается, что особенно сократилось число украинцев, прибывающих на заработки в Россию – их стало на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Как пишет газета «Известия», в январе-марте 2017 года в Россию прибыли122,3 тысяч мигрантов, что на 8,1% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Кроме того, выросло число мигрантов, покидающих Россию – их стало больше на 8,3 тысяч. Таким образом, миграционный прирост сократился на 26,8%.