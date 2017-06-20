Тиллерсон пообещал привлечь КНДР к ответственности после смерти студента из США

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Вашингтон, 20 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Северную Корею ответственность за смерть бывшего в заключении в стране студента Отто Уормбиера.

«Мы считаем, что Северная Корея ответственна за несправедливое заключение Отто Уормбиера, и требуем освободить трех американцев, которые незаконно задержаны», — заявил Тиллерсон.

По данным ООН, Отто Уормбиер находился в коме с марта 2016 года, после того как принял снотворное будучи в тюрьме в КНДР. Обследовавшие студента американские медики заявили, что он перенес серьезную черепно-мозговую травму.

Напомним,22-летний студент из США Отто Уормбиер провел в заключении в Северной Корее 17 месяцев и был доставлен домой в состоянии комы. Издание Газета.ru сообщает, что молодой человек умер в больнице города Цинциннати в штате Огайо.