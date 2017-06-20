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Политика
Президент Бразилии рассчитывает на встречу с Путиным в Москве
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Президент Бразилии рассчитывает на встречу с Путиным в Москве

2:31  20 Июня 2017
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Президент Бразилии рассчитывает на встречу с Путиным в Москве

Москва, 20 июня. Президент Бразилии Мишел Темер в этот вторник прибывает в Москву, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также председателями Совета Федерации и Государственной думы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Темер впервые прибывает в Россию с момента вступления в должность 31 августа 2016 года. Визит бразильского лидера в Москве продлится два дня.

Ранее Темер отмечал, что Россия является страной, без которой невозможно обойтись на международной арене. Ожидается, что во время его визита в Россию будет подписан план бразильско-российских политических консультаций на 2018-2020 годы

 

 

 

#путин #темер
Антон Зарубин
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