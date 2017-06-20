Президент Бразилии рассчитывает на встречу с Путиным в Москве
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Москва, 20 июня. Президент Бразилии Мишел Темер в этот вторник прибывает в Москву, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также председателями Совета Федерации и Государственной думы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
Ранее Темер отмечал, что Россия является страной, без которой невозможно обойтись на международной арене. Ожидается, что во время его визита в Россию будет подписан план бразильско-российских политических консультаций на 2018-2020 годы
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