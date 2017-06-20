Пропавших на Ладоге подростков будут искать с помощью беспилотников

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Санкт-Петербург, 20 июня. На Ладожском озере продолжается поиск подростков, пропавших после того, как их лодка перевернулась во время шторма. Сейчас спасатели ведут поиски с воздуха.

Инцидент произошел в заливе Импилахти, где лодка с пятью подростками перевернулась. Двое подростков сумели добраться до берега, оставшиеся трое числятся пропавшими без вести.

Сейчас в их поисках участвуют волонтеры, подразделения местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также поисково-спасательные отряды. В районе озера ведет поиски вертолет МИ-8 Республики Карелия. В ближайшее время будет задействована беспилотная авиация.