В России стартуют резервные дни для сдачи ЕГЭ

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Москва, 20 июня. Резервный срок сдачи основного этапа ЕГЭ начинается сегодня с экзаменов по географии, информатике и ИКТ, сообщает Рособрнадзор.

По данным ведомства, заявление на сдачу ЕГЭ в резервный срок по информатике и ИКТ подали 5,6 тысячи человек, в том числе 1,1 тысячи выпускников 2017 года. Заявление на сдачу экзамена по географии подали 3 тысячи человек, 1,7 тысячи из которых окончили школу в текущем году. Результаты сданных в резервный срок экзаменов участники узнают не позднее 4 июля.

Рособрнадзор напоминает, что сдать ЕГЭ в резервный срок могут выпускники прошлых лет и выпускники 2017 года, которые получили неудовлетворительные оценки по одному из основных предметов (математике либо русскому языку) или пропустили ЕГЭ по уважительной причине.

Основной период сдачи ЕГЭ проходит с 29 мая по 1 июля. Сдать единый экзамен планируют 703 тысячи человек, в том числе 617 тысяч выпускников 2017 года.