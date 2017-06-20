Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Более половины россиян считают свое питание здоровым
Triangle Created with Sketch.

Более половины россиян считают свое питание здоровым

2:10  20 Июня 2017
661

Более половины россиян считают свое питание здоровым

Москва, 20 июня. 57% жителей крупных городов России считают, что питаются правильно. Кроме того, около 20% горожан старше 16 лет следит за количеством калорий в своем рационе. Такие данные приводит компания Ipsos Comcon по итогам исследования «РосИндекс».

Россияне старше 20 лет наиболее полезным продуктом считают рыбу, на втором месте у них мясо, а следующие позиции в топ-5 занимают овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

Молодежь (16-20 лет) считает наиболее полезным продуктом мясо. Рыба в их топ-5 находится на четвертом месте, а вместо кисломолочных продуктов молодые россияне предпочитают пить молоко, пишет газета «Известия».

Разные возрастные категории также предпочитают разные продукты, чтобы побаловать себя. Молодежь выбирает шоколад, мороженое, чипсы и снеки. Россияне более старшего возраста предпочитают ягоды, фрукты, копченую рыбу и мясо.

 

#россия #питание
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть