Более половины россиян считают свое питание здоровым

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Москва, 20 июня. 57% жителей крупных городов России считают, что питаются правильно. Кроме того, около 20% горожан старше 16 лет следит за количеством калорий в своем рационе. Такие данные приводит компания Ipsos Comcon по итогам исследования «РосИндекс».

Россияне старше 20 лет наиболее полезным продуктом считают рыбу, на втором месте у них мясо, а следующие позиции в топ-5 занимают овощи, фрукты и кисломолочные продукты.

Молодежь (16-20 лет) считает наиболее полезным продуктом мясо. Рыба в их топ-5 находится на четвертом месте, а вместо кисломолочных продуктов молодые россияне предпочитают пить молоко, пишет газета «Известия».

Разные возрастные категории также предпочитают разные продукты, чтобы побаловать себя. Молодежь выбирает шоколад, мороженое, чипсы и снеки. Россияне более старшего возраста предпочитают ягоды, фрукты, копченую рыбу и мясо.