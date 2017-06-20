Минобороны РФ запустит радиолокаторы, способные «видеть» за тысячи километров

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Минобороны России установит уникальные радиолокационные станции «Воронеж-ВП», способные обнаружить крылатые ракеты на расстоянии в несколько тысяч километров.

Крылатые ракеты летают на высоте нескольких десятков метров. Обычные радары замечают их только за несколько десятков километров. Станции «Воронеж», после обнаружения ракет, способны передавать сигналы системам С-400 и С-300В, а в перспективе — С-500 «Прометей».

Как пишет газета «Известия», новинку выпускает концерн «РТИ-Системы».