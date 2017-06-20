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Россия
Минобороны РФ запустит радиолокаторы, способные «видеть» за тысячи километров
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Минобороны РФ запустит радиолокаторы, способные «видеть» за тысячи километров

1:54  20 Июня 2017
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Минобороны РФ запустит радиолокаторы, способные «видеть» за тысячи километров

Москва, 20 июня. Минобороны России установит уникальные радиолокационные станции «Воронеж-ВП», способные обнаружить крылатые ракеты на расстоянии в несколько тысяч километров.

Крылатые ракеты летают на высоте нескольких десятков метров. Обычные радары замечают их только за несколько десятков километров. Станции «Воронеж», после обнаружения ракет, способны передавать сигналы системам С-400 и С-300В, а в перспективе — С-500 «Прометей».

Как пишет газета «Известия», новинку выпускает концерн «РТИ-Системы».  

#минобороны #радиолокатор
Алия Садыкова
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