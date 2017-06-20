Госдеп прокомментировал расширение антироссийских санкций

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Вашингтон, 20 июня. Власти США заботятся об энергетической безопасности Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря по дипломатии в области энергетики Робин Данниган, комментируя недовольство европейских политиков проектом новых санкций США против РФ

«Без лишних рассуждений — мы заботимся об энергетической независимости Европы, потому что они наши партнеры и союзники», — сказала Данниган.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн выступили с критикой нового пакета санкций США, который, по их мнению, приведет к вытеснению российского газа с европейского рынка в пользу американского.

Данниган заявила, что США всегда поддерживали газовую независимость Европы, так как заботились о безопасности своих европейских союзников.