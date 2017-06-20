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Россия
Путин проведет встречу с членами Общественной палаты нового созыва
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Путин проведет встречу с членами Общественной палаты нового созыва

1:08  20 Июня 2017
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Путин проведет встречу с членами Общественной палаты нового созыва

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин 20 июня проведет встречу с членами Общественной палаты VI состава. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Первое пленарное заседание Общественной палаты шестого созыва прошло в понедельник. Помимо прочего, члены ОП нового созыва утвердили перечень комиссий палаты и их председателей, а также назначили заместителей председателей.

Состав Общественной палаты формировался в течении трех этапов: 40 человек были утверждены указом президента, 84 – делегированы  региональными общественными палатами, еще 43 – отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования.

 

#путин #оп
Антон Зарубин
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