Путин проведет встречу с членами Общественной палаты нового созыва

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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин 20 июня проведет встречу с членами Общественной палаты VI состава. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Первое пленарное заседание Общественной палаты шестого созыва прошло в понедельник. Помимо прочего, члены ОП нового созыва утвердили перечень комиссий палаты и их председателей, а также назначили заместителей председателей.

Состав Общественной палаты формировался в течении трех этапов: 40 человек были утверждены указом президента, 84 – делегированы региональными общественными палатами, еще 43 – отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования.