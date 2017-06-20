Спасатели не нашли детей в перевернутой лодке на Ладоге

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Петрозаводск, 20 июня. Спасатели нашли перевернутую лодку на Ладожском озере в Карелии. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей. Сейчас ее буксируют в поселок Сумериа. Детей рядом с лодкой не нашли. Поисковые работы идут при температуре воды 5 градусов.

Как отметил источник, вертолет МЧС России вылетел в населенный пункт Питкяранта, который находится ближе к месту происшествия.

Напомним, лодка, в которой находились пятеро несовершеннолетних, перевернулась в ночь на 20 июня. Двое детей спаслись сами, они госпитализированы. По свидетельствам несовершеннолетних, одна девушка, возможно, мертва. Поиски троих детей продолжаются. Детей также ищут с воздуха.