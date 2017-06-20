Airbus показал на видео преимущества летающего такси
Москва, 20 июня. Airbus показал, как будет работать летающее такси. Компания опубликовала ролик на видеохостинге Vimeo.
На кадрах видно, что беспилотный летательный аппарат доставляет пассажирку из города Сан-Хосе в Сан-Франциско в штате Калифорния за 18 минут. При этом такси экономит несколько часов, которые девушка провела бы в пути.
Напомним, подразделение Airbus A3 работает над проектом Vahana. Производить летающее такси начнут в 2020 году. Вертикальная посадка и взлет позволят машине садиться практически на любую поверхность. Летающий автомобиль состоит из двух частей. Одна из них может отделяться и взлетать.