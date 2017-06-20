Airbus показал на видео преимущества летающего такси

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Москва, 20 июня. Airbus показал, как будет работать летающее такси. Компания опубликовала ролик на видеохостинге Vimeo.

На кадрах видно, что беспилотный летательный аппарат доставляет пассажирку из города Сан-Хосе в Сан-Франциско в штате Калифорния за 18 минут. При этом такси экономит несколько часов, которые девушка провела бы в пути.

Напомним, подразделение Airbus A3 работает над проектом Vahana. Производить летающее такси начнут в 2020 году. Вертикальная посадка и взлет позволят машине садиться практически на любую поверхность. Летающий автомобиль состоит из двух частей. Одна из них может отделяться и взлетать.