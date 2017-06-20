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Происшествия
Двое подростков, выживших после инцидента с лодкой на Ладоге, были госпитализированы
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Двое подростков, выживших после инцидента с лодкой на Ладоге, были госпитализированы

0:49  20 Июня 2017
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Двое подростков, выживших после инцидента с лодкой на Ладоге, были госпитализированы

Санкт-Петербург, 20 июня. Два подростка, спасшихся после того, как их лодка перевернулась на Ладожском озере, были госпитализированы. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Как стало известно ФАН, оба подростка были доставлены в больницу. У одного из них врачи подозревают ушиб грудной клетки, кроме того, оба подростка получили переохлаждение.

Напомним, что в этот понедельник на Ладоге перевернулась лодка с пять подростками. Двое сумели спастись, остальные сейчас разыскивают спасатели.

#ладога
Антон Зарубин
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