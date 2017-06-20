Американский студент, освобожденный властями КНДР, скончался

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Вашингтон, 20 июня. Американский студент Отто Уормбиер, который ранее был освобожден северокорейскими властями, скончался. Об этом сообщили члены его семьи.

По словам родственников Уормбиера, причиной смерти студенты стали пытки, которым он якобы подвергался в тюрьме КНДР. Они добавили, что американские врачи сделали все, чтобы помочь освобожденному студенту.

Напомним, что Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того, как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме КНДР. Американские врачи, обследовав студента, пришли к выводу, что он получил тяжелую черепно-мозговую травму.