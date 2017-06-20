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Происшествия
Вертолет прибыл в город Сортавала на поиски пропавших на Ладоге детей
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Вертолет прибыл в город Сортавала на поиски пропавших на Ладоге детей

0:26  20 Июня 2017  /обновлено: 0:27  20 Июня 2017
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Вертолет прибыл в город Сортавала на поиски пропавших на Ладоге детей

Москва, 20 июня. Вертолет МЧС отправится на поиски пропавших на Ладожском озере детей. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

«Вертолет уже в городе Сортавала. Вылет назначен на 02.00.

Напомним, лодка, в которой сидели пятеро несовершеннолетних, перевернулась на Ладожском озере в Карелии. Двоих детей нашли сразу. Девушка, находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке, погибла. Поиски остальных продолжаются.

Все подростки были из города Сортавала. Они вышли на лодке в озеро, чтобы порыбачить. Из-за сильного ветра лодка перевернулась.

Спасшиеся на Ладоге подростки остались, чтобы помочь в поисках друзей.

#ладога
Алия Садыкова
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