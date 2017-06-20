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Происшествия
Девушка, находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке, погибла
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Девушка, находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке, погибла

0:18  20 Июня 2017
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Девушка, находившаяся в перевернувшейся на Ладоге лодке, погибла

Санкт-Петербург, 20 июня. Находившаяся в перевернувшейся лодке на Ладожском озере девушка, вероятно, погибла. Об этом сообщает глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец со ссылкой на спасшихся подростков.

Как сообщает источник ФАН, двое выживших подростков утверждают, что девушка погибла у них на глазах. Напомним, что все в лодке находились пять человек. Двум подросткам удалось спастись, остальных сейчас разыскивают спасатели.

Все находившиеся в лодке подростки были из города Сортавала. Они вышли на лодке, чтобы порыбачить. Из-за сильного ветра лодка перевернулась.

Работающие на месте инцидента спасатели информацию о гибели одного из подростков не подтверждает.

 

#ладога
Антон Зарубин
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