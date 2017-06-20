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Политика
Госдеп: США осуждают атаку на прихожан мечети в Лондоне
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Госдеп: США осуждают атаку на прихожан мечети в Лондоне

0:14  20 Июня 2017
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Госдеп: США осуждают атаку на прихожан мечети в Лондоне

Вашингтон, 19 июня. Соединенные Штаты Америки осуждают атаку вблизи мечети, прошедшую ночью в Лондоне. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, Белый дом решительно осуждает атаку вблизи мечети, вероятно, направленную на прихожан мечети в Лондоне.

Она также добавила, что американский народ выражает сочувствие и надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

Напомним, в ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн в Великобритании протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали.

#сша #лондон
Алия Садыкова
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