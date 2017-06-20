Врио главы Карелии прибыл на место инцидента с перевернувшейся лодкой на Ладоге

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Москва, 20 июня. Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков прибыл на Ладожское озеро, где в этот понедельник перевернулась лодка с пятью подростками. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.

Напомним, что лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере в районе деревни Импилахти. Двум подросткам удалось спастись, остальных пока ищут спасательные службы.

На месте инцидента работают инспекторы отдела Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники поисковых служб и волонтеры.