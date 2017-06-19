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Политика
Немецкий политик заявил, что ЕС продлил антироссийские санкции под давлением США
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Немецкий политик заявил, что ЕС продлил антироссийские санкции под давлением США

23:59  19 Июня 2017
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Немецкий политик заявил, что ЕС продлил антироссийские санкции под давлением США

Берлин, 19 июня. Согласие Евросоюза на продление санкций в отношении Крыма было получено под давлением США, заявил член партии «Христианско-демократический союз Германии» Вилли Виммер.

По его словам, данные санкции были введены, потому что американцы «выкрутили ЕС руки».

Виммер также затронул намерение сената США ввести новые санкции против России в сфере энергетики. По его словам, данная инициатива может навредить интересам Германии и Австрии. Он также добавил, что действия Белого дома не вызывают у него удивления.

«Если с собачьей преданностью бегать за американцами, не нужно удивляться, что происходят подобные ситуации», — прокомментировал Виммер сложившуюся ситуацию.

Напомним, что 19 июня министры иностранных дел ЕС продлили на год действие антироссийских санкций в отношении Крыма. Кроме того, ранее сенат США призвал ужесточить санкции против России в сфере энергетики, чтобы препятствовать строительству газопровода «Северный поток – 2».

 

#сша #ес #виммер
Антон Зарубин
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