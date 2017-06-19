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Спорт
Хакеры Fancy Bears вскрыли переписку Макларена с МОК
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Хакеры Fancy Bears вскрыли переписку Макларена с МОК

23:55  19 Июня 2017
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Хакеры Fancy Bears вскрыли переписку Макларена с МОК

Москва, 19 июня. Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала одно из писем руководителя антидопинговой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена в МОК.

Также была опубликована деловая переписка сотрудников комитета, готовящих ответ канадскому юристу.

Как пишет RT, в переписке обсуждался его доклад о российском допинге. Международный олимпийский комитет попросил помочь руководителя завершить расследование в отношении упомянутых в документе спортсменов, что Макларен отказался делать.

#мок #макларен
Алия Садыкова
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