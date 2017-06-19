Спасшиеся на Ладоге подростки остались, чтобы помочь в поисках друзей

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Санкт-Петербург, 19 июня. Двое подростков, спасшихся после того, как их лодка на Ладожском озере перевернулась, чувствуют себя нормально. Они решили остаться на месте трагедии, чтобы помочь в поисках своих друзей.

На перевернувшейся лодке находились пятеро подростков, судьба трех (двух юношей и девушки) из них пока не известна. Не исключено, что они могли выжить, так как возле места инцидента множество островов, до которых они могли доплыть. Больше всего спасшиеся подростки переживают за девушку.

На месте уже развернут оперативный штаб, поиски будут идти всю ночь. Отмечается, что температура воды в Ладожском озере около восьми градусов.