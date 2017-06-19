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Происшествия
ФАН публикует список подростков, находившихся на перевернувшейся на Ладоге лодке
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ФАН публикует список подростков, находившихся на перевернувшейся на Ладоге лодке

23:23  19 Июня 2017  /обновлено: 23:48  19 Июня 2017
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ФАН публикует список подростков, находившихся на перевернувшейся на Ладоге лодке

Санкт-Петербург, 19 июня. Лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере. Как сообщил источник ФАН, два человека смогли спастись, еще троих сейчас разыскивают спасатели.

Федеральное агентство новостей публикует список детей, находившихся на лодке. Спастись сумели двое: Игорь Д., 2001 года рождения и Андрей Ж. (2000). Пропавшими числятся Роман Я. (1999), Николь Л.(2001), Константин А. (2000).

На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время начнется поиск пропавших с помощью вертолетов.

 

#лодка #ладога
Антон Зарубин
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