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Происшествия
Стали известны подробности инцидента с перевернувшейся лодкой на Ладоге
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Стали известны подробности инцидента с перевернувшейся лодкой на Ладоге

23:17  19 Июня 2017  /обновлено: 23:20  19 Июня 2017
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Стали известны подробности инцидента с перевернувшейся лодкой на Ладоге

Санкт-Петербург, 19 июня.  Все подростки, находившиеся на лодке, перевернувшейся на Ладожском острове, были из Сортавалы. Как сообщается, они вышли Лахтинский залив, чтобы порыбачить.

Инцидент произошел в районе поселка Импилахти. Лодка, в которой находились пятеро подростков, перевернулась. Двое подростков смогли спастись, еще троих пока ищут.

Один из спасшихся был подобран спортсменами-байдарочниками, которые оказали ему первую помощь. Второй смог доплыть до берега и оттуда вызвать помощь по телефону.

#лодка #ладога
Антон Зарубин
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