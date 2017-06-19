Стали известны подробности инцидента с перевернувшейся лодкой на Ладоге

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Санкт-Петербург, 19 июня. Все подростки, находившиеся на лодке, перевернувшейся на Ладожском острове, были из Сортавалы. Как сообщается, они вышли Лахтинский залив, чтобы порыбачить.

Инцидент произошел в районе поселка Импилахти. Лодка, в которой находились пятеро подростков, перевернулась. Двое подростков смогли спастись, еще троих пока ищут.

Один из спасшихся был подобран спортсменами-байдарочниками, которые оказали ему первую помощь. Второй смог доплыть до берега и оттуда вызвать помощь по телефону.