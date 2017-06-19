Ученые выяснили, сколько нужно спать для счастливой жизни

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Лондон, 19 июня. Британские ученые определили оптимальную продолжительность сна.

Согласно исследованию, людей, которые спят по семь часов, можно считать практически счастливыми. Специалисты привлекли к эксперименту две тысячи добровольцев. Они подсчитали, что люди, отдыхающие меньше семи часов в день, недовольны жизнью. Хорошее самочувствие и бодрость они наблюдали у тех участников эксперимента, которые уделяли сну более восьми часов.

Как пишут британские СМИ, на молодых людей до 25 лет подобные правила не распространяются. Также ученые добавили, что женщинам гораздо сложнее высыпаться, чем мужчинам.