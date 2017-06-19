Россия столкнулась с острым дефицитом видеокарт из-за роста курса биткоина

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Москва, 19 июня. Взрывной рост биткоина привел к внезапному подорожанию компьютерных видеокарт. Об этом сообщают ведущие российские компьютерные сети.

Для добычи криптовалюты используются мощные видеокарты, а недавнее повышение курса биткоина привело к увеличению спроса на них. Так, те видеокарты, которые еще весной стоили 16-18 тысяч рублей, сейчас поднялись в цене до тридцати.

Напомним, что еще в мае один биткоин стоил более двух тысяч долларов. Сейчас курс криптовалюты поднялся выше 2 500 долларов и пока продолжает расти.