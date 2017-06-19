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Происшествия
Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере
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Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере

23:02  19 Июня 2017
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Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере

Петрозаводск, 19 июня. Лодка, в которой сидели пятеро несовершеннолетних, перевернулась на Ладожском озере в Карелии.

Об этом рассказали в поисково-спасательной службе республики. По данным спасателей, двое из детей спаслись. Поиски остальных продолжаются. 

Ранее сообщалось, что труп мужчины обнаружили в Ладожском озере. Мертвого мужчину обнаружили в тресте на озере в 700 метрах от устья реки Волхов в сторону Петербурга. 

#карелия
Алия Садыкова
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