Сирия: SDF ведут переговоры о возвращении пилота сбитого Су-22 домой

Дамаск, 19 июня. «Сирийские демократические силы» ведут переговоры с правительственной армией о возврате пилота со сбитого Су-22 домой.

Об этом сообщается в Twitter корреспондента RT в Хаме, который является двоюродным братом летчика.

Confirmed from RT correspondent in Hama:

SDF now holding negotiations with the government to get the downed jet pilot back to his family.