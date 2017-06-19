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Россия
Фонд «Соцгоспроект» подал досудебную претензию к ФБК
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Фонд «Соцгоспроект» подал досудебную претензию к ФБК

22:58  19 Июня 2017
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Фонд «Соцгоспроект» подал досудебную претензию к ФБК

Москва, 19 июня. Фонд «Соцгоспроект» направил досудебную претензию в адрес ФБК, потребовав опровержения «расследования», опубликованного ранее. Если ФБК откажется сотрудничать, фонд намерен подать в суд.

Как сообщается, «Соцгоспроект» считает, что сведения из фильма ФБК являются недостоверными и порочащими деловую репутацию фонда.

Напомним, что «расследование» было выложено в Сети 2 марта.

Ранее блогер Алексей Навальный заявил, что не станет исполнять постановление Люблинского суда Москвы, обязавшего его в десятидневный срок удалить все публикации о бизнесмене Алишере Усманове.

 

#фбк #соцгоспроект
Алексей Громов
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