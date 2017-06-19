Курды требуют от САА остановить наступление на их позиции под Раккой

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Дамаск, 19 июня. Арабо-курдские формирования, входящие в состав «Сирийских демократических сил» требуют остановить бои, которые ведет против них правительственная армия на подступах к городу Ракка в 520 километрах от Дамаска.

Об этом сообщает Fırat news agency со ссылкой на заявление командования СДС. Отмечается, что в случае невыполнения условий, отряды СДС намерены прибегнуть к «своему законному праву на оборону и дать отпор войскам режима».

Согласно источнику, сирийская армия с 17 июня проводит масштабные операции в освобожденных ранее бойцами СДС районах в окрестностях города Табка и Евфратской ГЭС.