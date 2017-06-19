Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Водителя Jaguar чуть не лишился машины, решив выяснить отношения на МКАД
Triangle Created with Sketch.

Водителя Jaguar чуть не лишился машины, решив выяснить отношения на МКАД

22:36  19 Июня 2017
131

Водителя Jaguar чуть не лишился машины, решив выяснить отношения на МКАД

Москва, 19 июня. Автомобиль марки Jaguar врезался в бетонный отбойник  на МКАД после того, как его водитель вышел, чтобы «выяснить отношения» с другим водителем.

ДТП произошло в воскресенье, 18 июня на МКАД. Jaguar двигался в крайне правом ряду, пытаясь опередить едущую рядом Mitsubishi, сообщает канал «360».

В какой-то момент Jaguar смог вынудить оппонента остановиться, заблокировав ему дорогу. После этого водитель Jaguar вышел из машины и направился к стоящей рядом Mitsubishi. Однако оставшийся без водителя Jaguar внезапно поехал вперед, зацепил фуру, а потом врезался в бетонный отбойник. Второй участник конфликта воспользовался этим обстоятельством и скрылся.

 

#дтп #мкад
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть