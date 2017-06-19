Водителя Jaguar чуть не лишился машины, решив выяснить отношения на МКАД

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Москва, 19 июня. Автомобиль марки Jaguar врезался в бетонный отбойник на МКАД после того, как его водитель вышел, чтобы «выяснить отношения» с другим водителем.

ДТП произошло в воскресенье, 18 июня на МКАД. Jaguar двигался в крайне правом ряду, пытаясь опередить едущую рядом Mitsubishi, сообщает канал «360».

В какой-то момент Jaguar смог вынудить оппонента остановиться, заблокировав ему дорогу. После этого водитель Jaguar вышел из машины и направился к стоящей рядом Mitsubishi. Однако оставшийся без водителя Jaguar внезапно поехал вперед, зацепил фуру, а потом врезался в бетонный отбойник. Второй участник конфликта воспользовался этим обстоятельством и скрылся.