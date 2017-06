Сирия: около 50 бойцов SDF погибли в Ракке в ходе засады ИГИЛ

Дамаск, 19 июня. Десятки бойцов «Сирийских демократических сил» погибли в квартале Битани в Ракке в ходе засады боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщают источники в Twitter. По данным пользователя Raqqa24, убиты около 50 бойцов. Ранее сообщалось, что смертник ИГИЛ* атаковал колонну военной бронетехники в Мосуле.

About 50 fighters of #SDF killed today in ambush of #Daesh at Bitany neighborhood in #Raqqa. #R24