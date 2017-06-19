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Политика
Сирия: около 50 бойцов SDF погибли в Ракке в ходе засады ИГИЛ
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Сирия: около 50 бойцов SDF погибли в Ракке в ходе засады ИГИЛ

22:30  19 Июня 2017
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Сирия: около 50 бойцов SDF погибли в Ракке в ходе засады ИГИЛ

Дамаск, 19 июня. Десятки бойцов «Сирийских демократических сил» погибли в квартале Битани в Ракке в ходе засады боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом сообщают источники в Twitter. По данным пользователя Raqqa24, убиты около 50 бойцов. Ранее сообщалось, что смертник ИГИЛ* атаковал колонну военной бронетехники в Мосуле. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ракка
Алия Садыкова
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