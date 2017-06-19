Сирия: около 50 бойцов SDF погибли в Ракке в ходе засады ИГИЛ
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Дамаск, 19 июня. Десятки бойцов «Сирийских демократических сил» погибли в квартале Битани в Ракке в ходе засады боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.
Об этом сообщают источники в Twitter. По данным пользователя Raqqa24, убиты около 50 бойцов. Ранее сообщалось, что смертник ИГИЛ* атаковал колонну военной бронетехники в Мосуле.
About 50 fighters of #SDF killed today in ambush of #Daesh at Bitany neighborhood in #Raqqa. #R24— Raqqa24 (@24Raqqa) 19 июня 2017 г.
* Организация запрещена на территории РФ.
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