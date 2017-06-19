Белый дом: США не находятся на грани войны с Россией в Сирии

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Вашингтон, 19 июня. Соединенные Штаты Америки «сохраняют право на самооборону в Сирии», заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, это не означает, что Вашингтон находится на грани военного конфликта с Россией.

Представитель Белого дома отметил, что это решение было принято после инцидента с сирийским самолетом.

На вопрос журналистов, означает ли это, что США находятся на грани войны с Россией, Спайсер подчеркнул: «Нет».

Напомним, авиация возглавляемой США коалиции сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка. Американцы объяснили это тем, что самолет якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил».